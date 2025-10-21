Transferts - Endrick à l’OM : Nouvelle annonce très cash !

Pierrick Levallet

Cet hiver, l’OM pourrait de nouveau se montrer actif sur le mercato. Le club phocéen ne serait notamment pas contre offrir un nouveau renfort offensif à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison. Le nom d’Endrick a ainsi été évoqué. Mais pour Pierre Ménès, recruter l’attaquant du Real Madrid ne semble pas être une bonne idée.

Comme cet été, l’OM pourrait se montrer actif sur le mercato en janvier. Les dirigeants marseillais envisageraient l’idée d’offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison, notamment dans le secteur offensif. Le nom d’Endrick a ainsi été évoqué ces derniers jours, l’international auriverde vivant un véritable malaise au Real Madrid.

Endrick dans le viseur de l’OM ? Le Brésilien est en effet le seul joueur - hormis Ferland Mendy (blessé) - à ne pas avoir disputé une seule minute sous les ordres de Xabi Alonso cette saison. Le buteur de 19 ans ne semble pas entrer dans les plans du technicien espagnol au Real Madrid. Mais pour Pierre Ménès, il serait préférable pour l’OM de miser sur Robinio Vaz plutôt que sur Endrick.