PSG - Transfert à 45M€ : L’opération est validée au Paris FC !

L’été dernier, le Paris Saint-Germain recrutait Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort pour 45 millions d’euros, bonus compris. L'international équatorien s'est rapidement imposé comme titulaire sous la direction de Luis Enrique, pas de quoi surprendre Kevin Trapp, désormais au Paris FC. Le gardien allemand souligne l'adaptation éclair du défenseur qui a joué un rôle selon lui dans le sacre en Ligue des champions.

« Je n’ai pas forcément été surpris de le voir à un tel niveau avec Paris » « Je n’ai pas forcément été surpris de le voir à un tel niveau avec Paris, mais je savais que jouer au PSG, c’est différent. Il s’est super vite adapté, comme chez nous, et ça a été, à mon avis, une des clés pour la réussite en Ligue des champions », confie le portier allemand, qui a quitté Francfort cet été pour s’engager au Paris FC.