PSG - Transfert à 45M€ : L’opération est validée au Paris FC !

L’été dernier, le Paris Saint-Germain recrutait Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort pour 45 millions d’euros, bonus compris. L'international équatorien s'est rapidement imposé comme titulaire sous la direction de Luis Enrique, pas de quoi surprendre Kevin Trapp, désormais au Paris FC. Le gardien allemand souligne l'adaptation éclair du défenseur qui a joué un rôle selon lui dans le sacre en Ligue des champions.
L’an dernier, le Paris Saint-Germain mettait la main sur Willian Pacho, arrivant en provenance de l'Eintracht Francfort. Et l’international équatorien n’a pas tardé à justifier les 45 millions d'euros (bonus compris) déboursés par le club de la capitale, s’installant comme un titulaire indiscutable dans l’équipe de Luis Enrique. Une adaptation rapide qui n’a pas surpris Kevin Trapp, ancien coéquipier du défenseur central.
« Je n’ai pas forcément été surpris de le voir à un tel niveau avec Paris »
« Je n’ai pas forcément été surpris de le voir à un tel niveau avec Paris, mais je savais que jouer au PSG, c’est différent. Il s’est super vite adapté, comme chez nous, et ça a été, à mon avis, une des clés pour la réussite en Ligue des champions », confie le portier allemand, qui a quitté Francfort cet été pour s’engager au Paris FC.
« C’est définitivement quelqu’un que tu veux avoir dans le vestiaire »
Interrogé par Le Parisien, Kevin Trapp s’est également souvenu des premiers pas de son ancien coéquipier en Allemagne. « Quand il est arrivé, il était très calme mais super sympa. Il ne parlait pas beaucoup mais il rigolait beaucoup ! Et il a tout de suite répondu présent sur le terrain, confie le joueur du PFC. Il ne parlait pas la langue, etc. Mais on aurait pu croire qu’il était là depuis des années ! C’est rare. C’est quelqu’un qui rigole beaucoup, toujours de bonne humeur. Il est très ouvert et écoute beaucoup. C’est définitivement quelqu’un que tu veux avoir dans le vestiaire. »