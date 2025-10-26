L'OM perd un joueur, l'annonce troublante !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM s'est incliné face au RC Lens au stade Bollaert. De surcroit, le club olympien a perdu Timothy Weah. En effet, le numéro 22 de l'OM est sorti sur blessure. Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi s'est livré sur l'état de santé de Timothy Weah.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du RC Lens. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont inclinés contre les Sang-et-Or. De surcroit, l'OM a perdu Timothy Weah en cours de match. Le numéro 22 marseillais étant sorti sur blessure.

Lens-OM : Weah est sorti sur blessure Présent en conférence de presse d'après-match ce samedi soir, Roberto De Zerbi s'est prononcé sur la blessure de Timothy Weah, croisant les doigts pour qu'il n'ait rien de sérieux.