Transfert XXL à l’OM : Le coup de tonnerre en 2026 ?

Avec 8 buts et 4 passes décisives, Mason Greenwood réussit son début de saison avec l’OM, ce qui ne passe pas inaperçu en Europe. Le FC Barcelone ferait notamment partie des clubs intéressés. Selon vous, le protégé de Roberto De Zerbi va-t-il plier bagage l’été prochain, comme l’imagine Manchester United, qui conserve un important pourcentage à la revente ?

N’entrant plus dans les plans de Manchester United après des accusations d'agressions sexuelles finalement classées sans suite, Mason Greenwood a pris la direction de l’OM l’année dernière dans le cadre d’un transfert estimé à 26M€. Un choix gagnant pour les deux parties, l’attaquant anglais s’illustrant sous le maillot phocéen. Mais jusqu’à quand va durer cette union ? Du côté des Red Devils, qui va recevoir 50% d’une future vente de l’attaquant, on imagine une fin proche.

« Manchester United pense recevoir une importante indemnité pour Mason Greenwood en 2026 » « Manchester United pense recevoir une importante indemnité pour Mason Greenwood en 2026, a indiqué le journaliste Graeme Bailey auprès d’United In Focus. Le club voit cela comme un bonus. United a 50% à la revente de Greenwood par l'OM. (...) United garde un oeil sur Greenwood et est heureux que ça se passe bien. Ils se rendent compte qu'ils pourraient toucher un joli bonus la saison prochaine de ce qu'on me dit ».