Greenwood : Le détail important qui va faire perdre des millions d’euros à l’OM !

Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’OM, Mason Greenwood pourrait toutefois ne pas s’éterniser sur la Canebière. Dès l’été prochain, on pourrait donc assister à un transfert de l’Anglais. Forcément, si tel était le cas, le club phocéen voudrait en tirer le plus possible, mais voilà que dans cette opération Greenwood, l’OM va perdre plusieurs millions d’euros. Explications.
Lors du dernier mercato estival, l’OM a décidé de retenir Mason Greenwood. L’Anglais a été déclaré intransférable et Fabrizio Romano a ainsi expliqué : « L’été dernier, des clubs étaient prêts à payer une grosse somme pour Greenwood. Marseille a dit non, le joueur était trop important. C’était la décision de Longoria, Benatia et de De Zerbi ».
50% de la future vente de Greenwood pour Manchester United !
L’OM n’a donc pas voulu se séparer de Mason Greenwood, mais ce départ pourrait n’être que partie remise. Un transfert de l’Anglais pourrait alors rapporter gros aux Phocéens, mais aussi et surtout à Manchester United. Alors que les Red Devils ont déjà récupéré 30M€ de la vente de Greenwood, Fabrizio Romano a rappelé qu’une clause garantit 50% de la future vente du numéro 10 de l’OM.
L’OM va perdre gros ?
Alors que la cote de Mason Greenwood est en train d’exploser, l’OM va donc voir plusieurs millions d’euros lui filer sous le nez au moment de se séparer de l’Anglais. En effet, la moitié de cette future somme ira donc directement dans les caisses de Manchester United. La question est maintenant de savoir quand Greenwood sera vendu par l’OM et surtout à quel prix car cela aura donc son importance. A suivre…