FC Nantes : Le transfert d’un buteur capote, la révélation !

Entré en jeu ce vendredi soir face au Paris FC, Mostafa Mohamed a donc été de la partie pour la victoire du FC Nantes (1-2). Mais voilà que ça aurait pu ne pas être le cas. En effet, lors du dernier mercato estival, l’Egyptien était annoncé sur le départ. Courtisé, notamment en Ligue 1, Mohamed a finalement vu son transfert tomber à l’eau.
Depuis l’été 2022, Mostafa Mohamed est un joueur du FC Nantes. Initialement prêté, l’Egyptien a ensuite été transféré définitivement chez les Canaris. Voilà donc qu’il est entré dans sa 4ème saison avec la formation nantaise. Le fait est que ce n’était initialement pas prévu pour Mostafa Mohamed. En effet, cet été, il était question d’un départ de Nantes.
Lens, Nice… Le transfert capote pour Mohamed !
Sous contrat jusqu’en 2027 avec le FC Nantes, Mostafa Mohamed n’avait pas prévu de rester avec les Canaris. En effet, selon les informations de L’Equipe, l’Egyptien s’était préparé cet été afin de faciliter un potentiel transfert. Pour aller où ? Mohamed aurait été proposé au RC Lens, à l’OGC Nice ainsi qu’au Panathinaïkos. Mais voilà qu’aucune offre concrète n’a été formulée.
« Si Kombouaré restait, moi, je partais »
Toujours au FC Nantes, Mostafa Mohamed aurait toutefois pu partir si Antoine Kombouaré était resté chez les Canaris. C’est ce qu’avait récemment assuré l’Egyptien : « Antoine Kombouaré est le pire entraîneur que j'ai eu. Il est celui avec qui j'ai pensé à partir. J'avais mis ça en balance : si Kombouaré restait, moi, je partais. Je suis quelqu'un qui a besoin de sentir qu'on me fait confiance et quand Luis Castro est arrivé, j'ai immédiatement senti qu'il croyait en moi ».