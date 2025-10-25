Un Ballon d’Or à l’OM : Une pépite signe immédiatement !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2024, Robinio Vaz décidait de quitter Sochaux pour s’engager avec l’OM, sous l’impulsion d’Ali Zarrak, à l’origine de sa venue. Si celui qui est aujourd’hui le bras droit de Medhi Benatia a été important dans son choix, la possibilité d’évoluer sous les ordres de Jean-Pierre Papin avec la réserve marseillaise a également pesé.

« Il nous surprend de manière générale. » Il ne s’y attendait sûrement pas au moment de son arrivée, mais Roberto De Zerbi est tombé sous le charme de Robinio Vaz à l’OM. « J'ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser », déclarait le technicien italien vendredi en conférence de presse.

« Passer de Sochaux à l'OM, c'est un énorme écart de niveau » Cela fait maintenant un peu plus d’un an que l’attaquant âgé de 18 ans a rejoint l’OM en provenance de Sochaux, mais dans un premier temps pour évoluer avec la réserve. « Passer de Sochaux à l'OM, c'est un énorme écart de niveau, mais il est d'abord venu pour jouer avec la Pro 2 », a confié Edmond Mendy, conseiller de Robinio Vaz, à L’Équipe.