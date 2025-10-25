Un Ballon d’Or à l’OM : Une pépite signe immédiatement !

À l’été 2024, Robinio Vaz décidait de quitter Sochaux pour s’engager avec l’OM, sous l’impulsion d’Ali Zarrak, à l’origine de sa venue. Si celui qui est aujourd’hui le bras droit de Medhi Benatia a été important dans son choix, la possibilité d’évoluer sous les ordres de Jean-Pierre Papin avec la réserve marseillaise a également pesé.
« Il nous surprend de manière générale. » Il ne s’y attendait sûrement pas au moment de son arrivée, mais Roberto De Zerbi est tombé sous le charme de Robinio Vaz à l’OM. « J'ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser », déclarait le technicien italien vendredi en conférence de presse.
« Passer de Sochaux à l'OM, c'est un énorme écart de niveau »
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que l’attaquant âgé de 18 ans a rejoint l’OM en provenance de Sochaux, mais dans un premier temps pour évoluer avec la réserve. « Passer de Sochaux à l'OM, c'est un énorme écart de niveau, mais il est d'abord venu pour jouer avec la Pro 2 », a confié Edmond Mendy, conseiller de Robinio Vaz, à L’Équipe.
« Le coach, c'était Jean-Pierre Papin, il n'y a pas besoin d'en rajouter »
C’est Ali Zarrak, qui voulait déjà le recruter à Lorient l’été précédent, qui est à l’origine de sa venue à l’OM. Après avoir côtoyé Pierre-Alain Frau à Sochaux, avoir l’opportunité de travailler avec Jean-Pierre Papin, alors entraîneur de la Pro 2, a également été une grande motivation dans son choix. « Il y avait Ali, avec lequel le courant était bien passé, le coach, c'était Jean-Pierre Papin, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Après avoir eu Pierre-Alain Frau à Sochaux, il allait pouvoir bénéficier des conseils d'un autre ancien attaquant, un très, très grand buteur », a ajouté Edmond Mendy.