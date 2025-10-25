OM : Le gros problème qui plombe sa signature au PSG !

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, Robinio Vaz aurait pu prendre une autre direction que celle de l’OM. Originaire de Mantes-la-Jolie, l’attaquant âgé de 18 ans avait suscité l’intérêt de l’OL et du PSG quand il était plus jeune, mais ses résultats scolaires l’ont empêché de rejoindre un grand centre de formation.
Aujourd’hui en train d’éclore à l’OM, avec qui il a inscrit ses deux premiers buts en professionnel cette saison, Robinio Vaz a fait ses premiers pas dans le football au FC Mantois 78, à Mantes-la-Jolie. Là-bas, il avait attiré l’attention des grands centres de formation comme ceux de l’OL et du PSG, mais ses problèmes scolaires l’ont empêché de les rejoindre.
« Ses résultats scolaires n'étaient pas vraiment au niveau »
« Robinio, le foot, c'est toute sa vie. Le stade était à cinq minutes de chez lui. Et quand il n'était pas là-bas, avec le club, il jouait avec ses copains au quartier. Mais ses résultats scolaires n'étaient pas vraiment au niveau, cela l'a pénalisé quand des grands centres de formation (le Paris-SG, Lyon) s'étaient intéressés à lui », a raconté Edmond Mendy, conseiller de Robinio Vaz, à L’Équipe.
« Il a vite gommé ce type de comportements »
« Il a finalement signé à Sochaux en 2022. C'était loin de chez lui, mais le cadre était parfait au château de Seloncourt. Il a dû découvrir un nouveau cadre, apprendre la vie en collectivité, de nouvelles règles », a ajouté Edmond Mendy, des problèmes qui se sont poursuivis à Sochaux. « Il avait ses petits soucis sur la scolarité, avec les surveillants entraîneur. Rien de bien méchant, il était juste un peu trop en confiance, il a vite gommé ce type de comportements », a confié Sylvain Monsoreau, entraîneur de la réserve du club doubiste.