OM : Le gros problème qui plombe sa signature au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, Robinio Vaz aurait pu prendre une autre direction que celle de l’OM. Originaire de Mantes-la-Jolie, l’attaquant âgé de 18 ans avait suscité l’intérêt de l’OL et du PSG quand il était plus jeune, mais ses résultats scolaires l’ont empêché de rejoindre un grand centre de formation.

Aujourd’hui en train d’éclore à l’OM, avec qui il a inscrit ses deux premiers buts en professionnel cette saison, Robinio Vaz a fait ses premiers pas dans le football au FC Mantois 78, à Mantes-la-Jolie. Là-bas, il avait attiré l’attention des grands centres de formation comme ceux de l’OL et du PSG, mais ses problèmes scolaires l’ont empêché de les rejoindre.

« Ses résultats scolaires n'étaient pas vraiment au niveau » « Robinio, le foot, c'est toute sa vie. Le stade était à cinq minutes de chez lui. Et quand il n'était pas là-bas, avec le club, il jouait avec ses copains au quartier. Mais ses résultats scolaires n'étaient pas vraiment au niveau, cela l'a pénalisé quand des grands centres de formation (le Paris-SG, Lyon) s'étaient intéressés à lui », a raconté Edmond Mendy, conseiller de Robinio Vaz, à L’Équipe.