«C'est le futur de l'OM», l'annonce qui va faire parler à Marseille !

Arthur Vermeeren va-t-il finir par s'installer sur la durée à Marseille ? C'est le souhait et surtout le pressentiment de Roberto De Zerbi. A l'origine de son recrutement cet été, bien que tardif, l'entraîneur italien voit en sein du milieu de terrain belge de 20 ans un élément fait pour s'épanouir à l'OM.

Arthur Vermeeren (20 ans) prend part aux grandes soirées de Ligue des champions, mais se fait bien discret en Ligue 1. En effet, Roberto De Zerbi ne semble pas vraiment s'appuyer sur le profil du milieu belge lors des journées de championnat contrairement à la C1.

«On est contents de lui» Quel attribut peut donc bien lui faire défaut, justifiant donc ses absences dans le onze de départ en Ligue 1 ? Roberto De Zerbi a lâché ses vérités sur le cas Vermeeren en conférence de presse vendredi. « Il ne lui manque rien. Il a bien joué contre l'Ajax et la première période contre le Sporting. J'ai pensé ensuite que mettre CJ Egan-Riley mettrait plus de force. On est contents de lui. Il y a de la concurrence à ce poste ».