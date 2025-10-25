«C'est le futur de l'OM», l'annonce qui va faire parler à Marseille !

Arthur Vermeeren va-t-il finir par s'installer sur la durée à Marseille ? C'est le souhait et surtout le pressentiment de Roberto De Zerbi. A l'origine de son recrutement cet été, bien que tardif, l'entraîneur italien voit en sein du milieu de terrain belge de 20 ans un élément fait pour s'épanouir à l'OM.
Arthur Vermeeren (20 ans) prend part aux grandes soirées de Ligue des champions, mais se fait bien discret en Ligue 1. En effet, Roberto De Zerbi ne semble pas vraiment s'appuyer sur le profil du milieu belge lors des journées de championnat contrairement à la C1.
«On est contents de lui»
Quel attribut peut donc bien lui faire défaut, justifiant donc ses absences dans le onze de départ en Ligue 1 ? Roberto De Zerbi a lâché ses vérités sur le cas Vermeeren en conférence de presse vendredi. « Il ne lui manque rien. Il a bien joué contre l'Ajax et la première période contre le Sporting. J'ai pensé ensuite que mettre CJ Egan-Riley mettrait plus de force. On est contents de lui. Il y a de la concurrence à ce poste ».
«C'est le présent et le futur de l'OM»
Arthur Vermeeren a déposé ses valises à l'OM dans les ultimes heures du mercato estival. Toutefois, comme dévoilé par Roberto De Zerbi, ce fut une piste de longue date à ses yeux pour le renforcement de l'effectif marseillais. « C'est l'un des premiers noms dont j'ai parlé, je suis en bon rapport avec l'ancien directeur de l'Atlético de Madrid. Je le connais bien Vermeeren, c'est un joueur fort et il jouera beaucoup de matchs. C'est le présent et le futur de l'OM ». L'avenir s'annonce donc radieux sur la Canebière pour le Belge.