«Je suis Parisien» : Il décide de boucler sa signature au PSG !  

Ce samedi, en Ligue 1, Brest accueille le PSG pour le compte de la 9ème journée de championnat. Désormais en Bretagne, Eric-Junior Dina-Ebimbe va retrouver son ancien club, là où il a été formé. C’est à 11 ans que le milieu de terrain s’est engagé avec le PSG, choisissant alors d’y signer alors que d’autres clubs lui faisaient les yeux doux à l’époque.
Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG dispose d’un des meilleurs centres de formation en Europe. Ils sont néanmoins plusieurs à évoluer aujourd’hui loin du club de la capitale. C’est le cas d’Eric-Junior Dina-Ebimbe. Formé à Paris, le milieu de terrain a joué 14 matchs avec le maillot du PSG avant de poursuivre sa carrière ailleurs. Parti notamment en Allemagne, Dina-Ebimbe est finalement revenu en France été, choisissant de s’engager avec Brest.
« J’aurais pu aller à Rennes, à Bordeaux »
Alors que Brest affronte le PSG ce week-end, Eric-Junior Dina-Ebimbe va donc retrouver son club formateur. L’occasion pour le milieu de terrain de revenir sur les conditions de sa signature à Paris à seulement 11 ans. Ainsi, dans un entretien accordé à Ouest France, Dina-Ebimbe a fait savoir : « A 11 ans, le PSG ne se refuse pas ? Ça aurait pu se refuser. Je suis arrivé avant les Qataris. Il y avait alors des clubs plus prestigieux. J’aurais pu aller à Rennes, à Bordeaux ».
« C’est le PSG, toute ma famille est pour Paris, je suis Parisien »
« Je me suis dit : « Bon, c’est le PSG, toute ma famille est pour Paris, je suis Parisien… » Le projet était déjà super intéressant, avec un futur centre de formation, une volonté de faire progresser les jeunes. Si j’ai pu faire carrière, c’est grâce à Paris. Ils auraient pu choisir un autre gamin », a ensuite expliqué Dina-Ebimbe.