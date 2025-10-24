«Je suis Parisien» : Il décide de boucler sa signature au PSG !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, en Ligue 1, Brest accueille le PSG pour le compte de la 9ème journée de championnat. Désormais en Bretagne, Eric-Junior Dina-Ebimbe va retrouver son ancien club, là où il a été formé. C’est à 11 ans que le milieu de terrain s’est engagé avec le PSG, choisissant alors d’y signer alors que d’autres clubs lui faisaient les yeux doux à l’époque.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG dispose d’un des meilleurs centres de formation en Europe. Ils sont néanmoins plusieurs à évoluer aujourd’hui loin du club de la capitale. C’est le cas d’Eric-Junior Dina-Ebimbe. Formé à Paris, le milieu de terrain a joué 14 matchs avec le maillot du PSG avant de poursuivre sa carrière ailleurs. Parti notamment en Allemagne, Dina-Ebimbe est finalement revenu en France été, choisissant de s’engager avec Brest.

« J’aurais pu aller à Rennes, à Bordeaux » Alors que Brest affronte le PSG ce week-end, Eric-Junior Dina-Ebimbe va donc retrouver son club formateur. L’occasion pour le milieu de terrain de revenir sur les conditions de sa signature à Paris à seulement 11 ans. Ainsi, dans un entretien accordé à Ouest France, Dina-Ebimbe a fait savoir : « A 11 ans, le PSG ne se refuse pas ? Ça aurait pu se refuser. Je suis arrivé avant les Qataris. Il y avait alors des clubs plus prestigieux. J’aurais pu aller à Rennes, à Bordeaux ».