Transfert à l'OM : La réponse dingue du Real Madrid !

Entre Endrick et le Real Madrid, l'histoire d'amour ne prend pas vraiment forme un peu plus d'un an après son arrivée de Palmeiras. Le crack brésilien de 19 ans ne joue pas à la Casa Blanca et serait de plus en plus emballé par un nouveau départ en prêt ailleurs. Mais pas n'importe où. Il poserait de multiples conditions alors que l'OM serait sur les rangs...

Les routes de l'OM et du Real Madrid se sont déjà croisées ces dernières semaines. Tant sur le terrain qu'en dehors. Cet été, le comité directeur du club phocéen avait comme objectif parmi tant d'autres de recruter Dani Ceballos. Une opération qui n'a pas pu aboutir en raison de la réticence de l'international espagnol de finalement s'installer à Marseille. Le feuilleton est tombé à l'eau fin août avant la confrontation à la mi-septembre entre les deux clubs en Ligue des champions au Santiago Bernabeu : victoire du Real Madrid sur le score de 2 buts à 1.

Endrick prêt à partir du Real Madrid sous diverses conditions En parallèle, un autre dossier lierait l'OM au Real Madrid. En manque criant de temps de jeu à la Casa Blanca, Endrick prendrait de plus en plus en considération un éventuel départ en prêt pendant le mercato hivernal. Et si l'on se fie aux informations de la branche brésilienne d'ESPN, l'attaquant de 19 ans aurait posé diverses conditions. Pour commencer, il faudrait que sa future équipe fasse partie des cinq meilleurs championnats du Vieux Continent ou des trois meilleurs clubs du Portugal à savoir Porto, le Benfica Lisbonne et le Sporting.