Mercato : Le PSG rate un coup à la Lamine Yamal !

Ce n’est pas un secret, le PSG est très attentifs aux jeunes joueurs à fort potentiel. L’année dernière, le club parisien s’était montré très intéressé par le Brésilien Estevão William. Évoluant désormais à Chelsea, l’ailier de 18 ans impressionne. Selon Jorrel Hato, le talent du numéro 41 est incomparable sauf pour Lamine Yamal.

Depuis plusieurs années, le PSG tente de se montrer offensif sur le marché des jeunes joueurs très prometteurs. L’an passé, le club de la capitale avait trouvé son bonheur au Brésil, avec un certain Estevão William. Finalement, le crack brésilien s’est engagé en faveur de Chelsea, qu’il a rejoint cet été.

Estevão régale Chelsea Ancienne cible du PSG donc, Estevão William réalise de bons débuts avec les Blues. Ce mercredi soir, le numéro 41 a réalisé un très bon match ponctué par un but sur penalty face à l’Ajax. Son coéquipier Jorrel Hato n’a pas hésité à évoquer Lamine Yamal au moment d’évoquer le talent du jeune Brésilien.