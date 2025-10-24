Florian Thauvin : La déclaration d'amour surprise à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille va enregistrer son deuxième déplacement de la semaine après le revers à Lisbonne face au Sporting mercredi. Place à Lens ce samedi avec des retrouvailles entre Florian Thauvin et le club marseillais. Roberto De Zerbi lui a déclaré sa flamme en conférence de presse.

L'OM reste sur cinq victoires de rang en Ligue 1. Alors forcément, en ce samedi 25 octobre pour le déplacement sur la pelouse du RC Lens, les hommes de Roberto De Zerbi entendront bien retrouver le chemin du succès après s'être incliné contre le Sporting Lisbonne en milieu de semaine pour le compte de la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions.

«Thauvin est un joueur» L'occasion pour Florian Thauvin de retrouver le club où il a passé la plus grande période de sa carrière (de 2013 à 2015 puis de 2016 à 2021). Coach de l'OM, Roberto De Zerbi a fait passer un message plein d'affection au champion du monde tricolore. « Thauvin est un joueur fort, je l'ai bien aimé à l'Udinese. Je sais qu'il a marqué beaucoup de buts ».