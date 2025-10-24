L'OM contre les arbitres : Le vestiaire réagit à la polémique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et les arbitres, ce n'est clairement pas l'amour fou. Il n'y a qu'à s'attarder sur les multiples déclarations de Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi et certains joueurs marseillais datant de la saison dernière en Ligue 1. Pierre-Emerick Aubameyang a remis une pièce dans la machine cette semaine. De quoi faire réagir le groupe.

« On n’a pas le droit de parler (à l’arbitre), il parle avec le capitaine. C’est scandaleux. Quand on a un match avec de tels enjeux en Ligue des champions, avoir de tels arbitres est scandaleux. Ça nous pénalise, on faisait un bon match, ça change totalement la physionomie du match. On est très énervés ». Dans la foulée de la défaite de l'OM sur la pelouse du Sporting Lisbonne mercredi soir en Ligue des champions (1-2), Pierre-Emerick Aubameyang laissait éclater sa colère destinée au corps arbitral.

Aubameyang craque après le carton rouge d'Emerson Palmieri La cause ? Une expulsion d'Emerson Palmieri jugée inqualifiable. Ce n'est pas un incident isolé à l'OM. Même sans Aubameyang la saison dernière, ils ont tous critiqués l'arbitrage. Du vestiaire à l'entraîneur en passant par le président et le directeur du football de l'Olympique de Marseille.