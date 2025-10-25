OM : Le coup de coeur surprise de Roberto De Zerbi !

Buteur et passeur lors de la dernière sortie de l'OM en Ligue 1 contre Le Havre à Marseille (6-2), Robinio Vaz voit sa cote grimper dans le cœur des supporters du club phocéen. Et au sein même du staff technique de l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi, c'est le coup de foudre.
Natif de région parisienne ayant fait ses premiers pas à Mantes-la-Jolie, Robinio Vaz effectue depuis un an sa post-formation à l'OM. Passé par l'équipe réserve, Vaz l'attaquant tricolore fait le bonheur de Roberto De Zerbi en ce début de saison.
«J'ai un faible pour Robinio Vaz»
Déjà buteur à deux reprises avec l'équipe première de l'OM, Robinio Vaz (18 ans) dispose d'un temps de jeu plus conséquent ces derniers temps et pourrait profiter de l'absence d'Amine Gouiri lors des prochains mois. De son côté, De Zerbi est fan. « J'ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser ».
«On est très heureux»
Un coup de cœur assez surprenant puisqu'on ne pouvait pas s'attendre à une telle éclosion de Robinio Vaz dans un laps de temps si court à l'OM. « Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile. On est très heureux ». Jackpot pour l'attaquant français, se montrera-t-il une nouvelle fois décisif ce samedi à Lens ?