OM : Le coup de coeur surprise de Roberto De Zerbi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Buteur et passeur lors de la dernière sortie de l'OM en Ligue 1 contre Le Havre à Marseille (6-2), Robinio Vaz voit sa cote grimper dans le cœur des supporters du club phocéen. Et au sein même du staff technique de l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi, c'est le coup de foudre.

Natif de région parisienne ayant fait ses premiers pas à Mantes-la-Jolie, Robinio Vaz effectue depuis un an sa post-formation à l'OM. Passé par l'équipe réserve, Vaz l'attaquant tricolore fait le bonheur de Roberto De Zerbi en ce début de saison.

«J'ai un faible pour Robinio Vaz» Déjà buteur à deux reprises avec l'équipe première de l'OM, Robinio Vaz (18 ans) dispose d'un temps de jeu plus conséquent ces derniers temps et pourrait profiter de l'absence d'Amine Gouiri lors des prochains mois. De son côté, De Zerbi est fan. « J'ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser ».