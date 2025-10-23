Mercato : Un crack recale le PSG… et signe au FC Nantes !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand espoir du FC Nantes avec lequel il a récemment signé son premier contrat professionnel, Tylel Tati aurait pu rejoindre le PSG. Comme l’a confié son père, le club de la capitale suivait le défenseur âgé de 17 ans depuis les U11, mais ce dernier a finalement donné sa préférence aux Canaris.

Au début du mois d’octobre, le FC Nantes a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Tylel Tati. Âgé de 17 ans, le défenseur est la révélation de ce début de saison chez les Canaris, lui qui a toujours été titularisé par Luis Castro, mis à part contre Brest, en raison d’une gêne aux adducteurs.

« Paris le suivait depuis les U11 » Mais plutôt que celles du FC Nantes, c’est sous les couleurs du PSG que Tylel Tati aurait pu évoluer. « Paris le suivait depuis les U11, et l’avait même emmené à un tournoi à Barcelone, mais un concours de circonstances a fait que… », a confié salon père auprès du Parisien.