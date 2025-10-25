Donnarumma - PSG : Luis Enrique ne voulait plus le voir !

Axel Cornic

Rarement un entraineur a eu autant de pouvoir au Paris Saint-Germain que Luis Enrique. Et cela s’est vu cet été, puisque l’entraineur parisien semble avoir été la principale raison derrière le départ de Gianluigi Donnarumma, remplacé au pied levé par Lucas Chevalier du LOSC.

On n’a pas fini d’en parler. Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG a été l’un des gros feuilletons de l’été et même maintenant qu’il est parti à Manchester City, on continue de débattre. Car son remplaçant Lucas Chevalier est loin de faire l’unanimité...

Luis Enrique dégage Donnarumma Le principal artisan de ce changement semble être Luis Enrique. Car si le PSG a souvent mis en avant la raison contractuelle pour justifier le départ de Donnarumma, plusieurs sources assurent que c’est le coach espagnol qui aurait vraiment fait bouger les choses. La Gazzetta dello Sport le confirme d’ailleurs ce samedi, assurant que sans l’ancien du FC Barcelone, l’Italien serait toujours à Paris.