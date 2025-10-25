Mercato - LOSC : Surprise, il annonce son départ en direct ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce samedi, Thomas Meunier a laissé entendre que cela pourrait être sa dernière saison avec le LOSC. L’international belge arrive à la fin de son contrat et n’a pas reçu d’offre de prolongation pour le moment. Il pourrait alors prendre la direction de la Premier League, où un club a déjà essayé de le recruter l’été dernier.

Arrivé libre à l’été 2024 en provenance de Trabzonspor, Thomas Meunier était annoncé sur le départ l’été dernier. En ce sens, le latéral droit âgé de 34 ans avait reçu une proposition en provenance de la Premier League, mais le LOSC s’est opposé à son départ.

« C’était une chance inespérée pour moi d’enfin jouer en Premier League, mais le club a refusé » « J’avais reçu une belle offre pour aller en Premier League, alors que ce n’est pas un Championnat qui a l’habitude de recruter des joueurs âgés. C’était une chance inespérée pour moi d’enfin jouer en Premier League, mais le club a refusé, c’est comme ça. Je ne vais pas cracher dans la soupe, je ne suis pas mal ici, ma famille aussi. Ce n’est pas dramatique, mais jouer en Premier League, c’est mythique », a déclaré Thomas Meunier ce samedi en conférence de presse.