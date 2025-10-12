Transfert d’un attaquant : «C’était impossible», le gros coup du LOSC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir attiré Olivier Giroud libre, le LOSC s’est attaché les services d’un autre attaquant l’été dernier en la personne d’Hamza Igamane. Un dossier qui s’est débloqué en fin de mercato et comme l’a expliqué Vadim Vasilyev, à la tête de l’agence de joueurs qui représente l’attaquant marocain, cela a été rendu possible grâce aux talents de négociateur d’Olivier Létang.

Orphelin de Jonathan David parti à la Juventus, le LOSC s’est offert deux nouveaux attaquants lors du dernier mercato estival. Olivier Giroud, arrivé libre en provenance du Los Angeles FC, et Hamza Igamane, que les Dogues ont recruté en fin de mercato dans le cadre d’un transfert estimé à 11,5M€.

« Je pensais qu’au niveau des chiffres, c’était impossible » « L’intérêt de Lille s’est manifesté assez tôt dans le mercato, mais à cette époque-là, je pensais qu’au niveau des chiffres, c’était impossible. L’agent qui travaille avec moi, Benjamin (Jeandon), a averti Lille que les Rangers n’allaient jamais le vendre en dessous de la clause libératoire », a expliqué Vadim Vasilyev, dans un entretien accordé au journaliste Sacha Tavolieri.