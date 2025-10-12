Transfert d’un attaquant : «C’était impossible», le gros coup du LOSC !

Après avoir attiré Olivier Giroud libre, le LOSC s’est attaché les services d’un autre attaquant l’été dernier en la personne d’Hamza Igamane. Un dossier qui s’est débloqué en fin de mercato et comme l’a expliqué Vadim Vasilyev, à la tête de l’agence de joueurs qui représente l’attaquant marocain, cela a été rendu possible grâce aux talents de négociateur d’Olivier Létang.
Orphelin de Jonathan David parti à la Juventus, le LOSC s’est offert deux nouveaux attaquants lors du dernier mercato estival. Olivier Giroud, arrivé libre en provenance du Los Angeles FC, et Hamza Igamane, que les Dogues ont recruté en fin de mercato dans le cadre d’un transfert estimé à 11,5M€.
« Je pensais qu’au niveau des chiffres, c’était impossible »
« L’intérêt de Lille s’est manifesté assez tôt dans le mercato, mais à cette époque-là, je pensais qu’au niveau des chiffres, c’était impossible. L’agent qui travaille avec moi, Benjamin (Jeandon), a averti Lille que les Rangers n’allaient jamais le vendre en dessous de la clause libératoire », a expliqué Vadim Vasilyev, dans un entretien accordé au journaliste Sacha Tavolieri.
« Olivier Létang est un très bon négociateur »
« Donc Lille s’est retiré, et on ne savait pas trop s’ils allaient revenir parce qu’Olivier Létang est un très bon négociateur, il est très dur dans les affaires, mais il a raison », a ajouté l’ancien vice-président de l’AS Monaco, aujourd’hui à la tête de l’agence de joueurs qui représente Hamza Igamane. « C’était dur pour nous, pour Hamza aussi, parce qu’il savait qu’il y avait l’intérêt, mais rien ne bougeait. Et puis dans les derniers jours ça s’est débloqué. Il a réussi à sortir Hamza en dessous de sa clause libératoire, donc une réussite pour Lille et Olivier Létang. »