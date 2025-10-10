Mercato - LOSC : Giroud révèle son dernier club !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu en Ligue 1 cet été 13 ans après son départ de Montpellier, Olivier Giroud devrait mettre un terme à sa carrière en France. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant âgé de 39 ans souhaite se concentrer sur sa saison, mais a indiqué que le LOSC serait très certainement son dernier club.

Après ses passages à Arsenal, Chelsea, l’AC Milan et au Los Angeles FC, Olivier Giroud a décidé de renter au pays, lui qui a quitté la France et Montpellier en 2012. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (137 sélections, 57 buts), qui devrait très bientôt être dépassé par Kylian Mbappé, s’est engagé pour une année au LOSC, avec qui il a inscrit 3 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

« Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain » « Je me suis bien adapté, j’ai fait un bon début de saison, une bonne prépa. Ça faisait longtemps que je n’avais pas fait une prépa complète. Mon intégration s’est faite naturellement », a confié Olivier Giroud dans l’After Foot sur RMC. « Sur le terrain pareil avec Bruno (Genesio) et son staff qui font du très bon travail. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain, je pense que ça se voit. Même si sur le plan comptable on aurait aimé avoir quelques points de plus, je suis satisfait de ce début de saison. On n’est qu’à cinq points du leader, c’est très encourageant pour la suite. »