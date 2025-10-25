Transfert à l’OM : Un buteur du Real Madrid donne le feu vert !

Pierrick Levallet

Déjà très actif sur le mercato cet été, l’OM pourrait remettre cela cet hiver. Le club phocéen ne serait pas contre offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison. Le nom d’Endrick a ainsi été évoqué ces derniers jours. Et l’attaquant du Real Madrid semble avoir donné son feu vert pour son transfert.

L’OM s’est montré très actif sur le mercato cet été. Et cet hiver, les dirigeants marseillais pourraient remettre cela. Le club phocéen souhaiterait offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, le nom d’Endrick a été évoqué ces derniers temps.

Endrick n'est plus désiré au Real Madrid... L’international auriverde n’entre visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. Le buteur de 19 ans est le seul joueur madrilène - avec Ferland Mendy (blessé) - à ne pas avoir disputé la moindre minute. La situation commence à devenir alarmante pour le Brésilien, qui souhaite être convoqué pour la Coupe du monde 2026 cet été.