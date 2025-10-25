PSG - Marquinhos : Le transfert de rêve au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il doute que le PSG accepte de le laisser partir, Claude Makélélé aimerait beaucoup voir Marquinhos rejoindre le Real Madrid. L’ancien Parisien et Madrilène est impressionné par la progression du défenseur âgé de 31 ans, avec qui il a travaillé quand il était dans le staff de Carlo Ancelotti, et le décrit comme le joueur de ses « rêves » pour la Casa Blanca.

Claude Makélélé à un rêve pour le Real Madrid. Comme il l’a confié à Trivela, l’ancien international français (71 sélections), passé par la Casa Blanca (2000-2003) et le PSG (2008-2011), où il a également été dans le staff de Carlo Ancelotti, aimerait voir Marquinhos rejoindre Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

«J'ai toujours voulu voir Marquinhos au Real Madrid» « J'ai toujours voulu voir Marquinhos au Real Madrid. J'adore ce garçon. J'ai travaillé avec lui au PSG, avec Ancelotti. Sa qualité, son travail, sa passion, sa patience... Il a beaucoup, beaucoup progressé », a déclaré Claude Makélélé.