PSG - Marquinhos : Le transfert de rêve au Real Madrid !

Bien qu’il doute que le PSG accepte de le laisser partir, Claude Makélélé aimerait beaucoup voir Marquinhos rejoindre le Real Madrid. L’ancien Parisien et Madrilène est impressionné par la progression du défenseur âgé de 31 ans, avec qui il a travaillé quand il était dans le staff de Carlo Ancelotti, et le décrit comme le joueur de ses « rêves » pour la Casa Blanca.
Claude Makélélé à un rêve pour le Real Madrid. Comme il l’a confié à Trivela, l’ancien international français (71 sélections), passé par la Casa Blanca (2000-2003) et le PSG (2008-2011), où il a également été dans le staff de Carlo Ancelotti, aimerait voir Marquinhos rejoindre Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.
«J'ai toujours voulu voir Marquinhos au Real Madrid»
« J'ai toujours voulu voir Marquinhos au Real Madrid. J'adore ce garçon. J'ai travaillé avec lui au PSG, avec Ancelotti. Sa qualité, son travail, sa passion, sa patience... Il a beaucoup, beaucoup progressé », a déclaré Claude Makélélé.
«C'est le joueur de mes rêves pour le Real Madrid»
« Bien sûr, il joue actuellement dans la meilleure équipe du monde, le Paris Saint-Germain. Mais c'est le genre de joueur que j'aimerais voir à Madrid », a ajouté Claude Makélélé. « Il est très intelligent. Et, à l'heure actuelle, je ne vois pas beaucoup de défenseurs capables de jouer en un contre un. Lui, il le fait. C'est le joueur de mes rêves pour le Real Madrid, mais je ne pense pas que Paris le laissera partir. »