Transfert à l’OM : «Déterminé» à signer, Thauvin part au clash !  

Alors que Florian Thauvin s’apprête à retrouver l’OM, lui qui est désormais au RC Lens, le champion du monde 2018 avait rejoint le club phocéen à l’été 2013. A l’époque, il était alors parti au clash pour quitter le LOSC et obtenir ce qu’il voulait avec ce transfert à Marseille. Thauvin était plus déterminer que jamais à l’idée de rejoindre l’OM comme l’a raconté Elie Baup.

Ayant connu deux passages à l’OM, Florian Thauvin avait rejoint pour la première fois le club phocéen en 2013. Un transfert qui avait à l’époque fait énormément de bruit. La raison ? Le clash engagé par Thauvin avec le LOSC pour signer à Marseille. De retour d’un prêt à Bastia, le milieu offensif devait jouer pour les Dogues, mais voilà que sans même disputer un match avec le club nordiste, il est parti au bras de fer pour obtenir son transfert à l’OM.

« Il rentrait parfaitement dans notre plan de recrutement » Entraîneur de l’OM de l’époque, Elie Baup est revenu sur ce transfert de Florian Thauvin. Pour La Provence, il a raconté dans un premier temps : « La saison précédente, il avait fait un gros match contre nous avec Bastia. Il rentrait parfaitement dans notre plan de recrutement. On avait signé Imbula, Lemina, Mendy et Samba, des espoirs à très fort potentiel. Thauvin était le cinquième. C’était le projet Dortmund. Avec le recul, on ne s’est pas trompé avec le président (Vincent Labrune) et José Anigo. Offensivement et techniquement, Florian avait un potentiel énorme ».