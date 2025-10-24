OM : La grande déception avec De Zerbi…

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, le RC Lens reçoit l'OM dans un match qui compte beaucoup dans le cadre du classement de la Ligue 1. Pour Pierre Sage, cela pourrait également sonner comme une revanche sur Roberto De Zerbi. Les deux hommes se sont affrontés l'année dernière en Ligue 1 lorsque Sage dirigeait l'OL. Il a ainsi croisé la route de l'Italien, qui ne lui rappelle pas forcément de bons souvenirs.

Actuel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage admire le travail de son homologue italien à l'OM. Roberto De Zerbi lui avait déjà fait bonne impression il y a quelques années lorsqu'il entraînait l'US Sassuolo. Mais Pierre Sage a été déçu par le côté humain de Roberto De Zerbi.

« J’attendais qu’il ait une considération pour moi, mais il se trouve qu’il ne me connaissait pas… » Entraîneur de l'OL jusqu'en janvier 2025, Pierre Sage n'a pas su mener les siens à la victoire face à l'OM lors du premier match entre les deux équipes la saison dernière. L'entraîneur actuel du RC Lens est allé à la rencontre de Roberto De Zerbi ce soir-là mais a été refroidi. « J’attendais qu’il ait une considération pour moi, mais il se trouve qu’il ne me connaissait pas… J’étais parti voir un Rome-Sassuolo pour justement voir le Sassuolo de De Zerbi, donc vous imaginez bien que le coach et sa manière de jouer m’attiraient beaucoup. Et après, lorsqu’on a joué contre eux, on perd 3-2 en étant en supériorité numérique (OL-OM, saison 2024/2025) » se souvient-il lors d'un entretien au Média Carré.