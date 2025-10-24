Un tricheur à l’OM : Le vestiaire monte au créneau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face au Sporting Portugal, l’expulsion d’Emerson Palmieri aura donc coûté très cher à l’OM. Le club phocéen a fini par s’incliner en Ligue des Champions et le latéral olympien en a pris pour son grade à la suite de son carton rouge. Vu comme quelqu’un qui a tenté de tricher malgré toutes les caméras, le joueur de l’OM peut toutefois compter sur l’appui de ses coéquipiers.

Emerson Palmieri n’a pas pu échapper aux caméras de la VAR. Déjà averti d’un carton jaune contre le Sporting Portugal, le joueur de l’OM a tenté d’obtenir un penalty en simulant. Mais voilà qu’après avoir vu les images, l’arbitre de la rencontre a décidé de sanction l’Olympien d’un deuxième carton jaune et donc de l’exclure. Les critiques se sont abattues sur Emerson Palmieri, qualifié alors par certains de tricheur.

« C'est un grand joueur d’expérience » Après cette simulation, Emerson Palmieri s’est donc retrouvé sous le feu des critiques. Mais voilà que son coéquipier à l’OM, CJ Egan-Riley, a souhaité lui apporter son soutien. En conférence de presse, il a ainsi fait savoir : « Pour Emerson, c'est difficile de prendre un rouge comme pour n'importe quel joueur. Comme moi face à Lyon. On a lutté jusqu'au bout pour lui. C'est un grand joueur d'expérience, il aura un peu de pression mais toute l'équipe doit faire le maximum. Je suis sûr qu'il va rebondir ».