OM : De Zerbi est tombé amoureux, la grande annonce !

A seulement 18 ans, Robinio Vaz glane de plus en plus de temps de jeu à l’OM avec Roberto De Zerbi. Profitant notamment de l’absence d’Amine Gouiri, le jeune attaquant se montre à son avantage une fois sur la pelouse. Des performances qui ont déjà permis à Vaz de gagner le coeur des fans de l’OM et celui de Roberto De Zerbi.
Recruté par l’OM l’été dernier en provenance de Sochaux, Robinio Vaz a enfin l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent. Et à 18 ans, l’attaquant olympien est très prometteur. Un talent en qui Roberto De Zerbi a énormément confiance, n’hésitant pas à lui donner de plus en plus de temps de jeu. Dès à présent, il faut donc compter sur Vaz à l’OM, où l’entraîneur olympien est sous le charme.
« J'ai un faible pour Robinio Vaz »
Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a dit tout le bien qu’il pensait de Robinio Vaz. Tombé amoureux de l’attaquant de l’OM, l’entraîneur olympien a avoué face aux journalistes : « J'ai un faible pour Robinio Vaz ».
« Deux qualités qui me plaisent beaucoup »
Sous le charme de Robinio Vaz, Roberto De Zerbi a ensuite expliqué : « Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser. Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile. On est très heureux ».