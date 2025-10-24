OM : De Zerbi est tombé amoureux, la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A seulement 18 ans, Robinio Vaz glane de plus en plus de temps de jeu à l’OM avec Roberto De Zerbi. Profitant notamment de l’absence d’Amine Gouiri, le jeune attaquant se montre à son avantage une fois sur la pelouse. Des performances qui ont déjà permis à Vaz de gagner le coeur des fans de l’OM et celui de Roberto De Zerbi.

Recruté par l’OM l’été dernier en provenance de Sochaux, Robinio Vaz a enfin l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent. Et à 18 ans, l’attaquant olympien est très prometteur. Un talent en qui Roberto De Zerbi a énormément confiance, n’hésitant pas à lui donner de plus en plus de temps de jeu. Dès à présent, il faut donc compter sur Vaz à l’OM, où l’entraîneur olympien est sous le charme.

« J'ai un faible pour Robinio Vaz » Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a dit tout le bien qu’il pensait de Robinio Vaz. Tombé amoureux de l’attaquant de l’OM, l’entraîneur olympien a avoué face aux journalistes : « J'ai un faible pour Robinio Vaz ».