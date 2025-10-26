OM - De Zerbi : La discussion secrète avec un autre entraîneur révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le RC Lens accueillait l’OM. Une rencontre qui marquait l’opposition entre deux entraîneurs : Roberto De Zerbi et Pierre Sage. Alors qu’on a beaucoup parlé de ce duel, l’Italien et le Français n’ont pas manqué d’échanger en privé avant cette rencontre. Qu’ont bien pu se dire De Zerbi et Sage ? L’entraîneur des Sang et Or en a dit plus sur cet échange.

Le choc de cette 9ème journée entre le RC Lens et l’OM a donc penché en faveur des Sang et Or. Menés au score, les Lensois ont réussi à inverser la tendance pour s’imposer (2-1). Pierre Sage a ainsi trouvé la recette pour battre Roberto De Zerbi et ses joueurs.

« Je lui ai dit tout le respect que j’avais pour lui » Avant cette rencontre entre Lens et l’OM, Pierre Sage et Roberto De Zerbi ont d’ailleurs eu la chance de pouvoir échanger. Une discussion privée à propos de laquelle l’entraîneur des Sang et Or s’est confié. Rapporté par Le Phocéen, il a fait savoir : « Oui, j’ai parlé avec Roberto De Zerbi avant le match. Je lui ai dit tout le respect que j’avais pour lui et pour le travail qu’il a accompli. On a parlé football, tout simplement, et on s’est donné rendez-vous pour en reparler une prochaine fois ».