OM - De Zerbi : La discussion secrète avec un autre entraîneur révélée !

Ce samedi soir, le RC Lens accueillait l’OM. Une rencontre qui marquait l’opposition entre deux entraîneurs : Roberto De Zerbi et Pierre Sage. Alors qu’on a beaucoup parlé de ce duel, l’Italien et le Français n’ont pas manqué d’échanger en privé avant cette rencontre. Qu’ont bien pu se dire De Zerbi et Sage ? L’entraîneur des Sang et Or en a dit plus sur cet échange.
Le choc de cette 9ème journée entre le RC Lens et l’OM a donc penché en faveur des Sang et Or. Menés au score, les Lensois ont réussi à inverser la tendance pour s’imposer (2-1). Pierre Sage a ainsi trouvé la recette pour battre Roberto De Zerbi et ses joueurs.
« Je lui ai dit tout le respect que j’avais pour lui »
Avant cette rencontre entre Lens et l’OM, Pierre Sage et Roberto De Zerbi ont d’ailleurs eu la chance de pouvoir échanger. Une discussion privée à propos de laquelle l’entraîneur des Sang et Or s’est confié. Rapporté par Le Phocéen, il a fait savoir : « Oui, j’ai parlé avec Roberto De Zerbi avant le match. Je lui ai dit tout le respect que j’avais pour lui et pour le travail qu’il a accompli. On a parlé football, tout simplement, et on s’est donné rendez-vous pour en reparler une prochaine fois ».
« Je lui ai même envoyé un message »
De son côté, Roberto De Zerbi a lui avoué : « Il faut aussi féliciter Lens : c’est une équipe forte, bien entraînée, avec un excellent coach. Je lui ai même envoyé un message hier (vendredi) pour le féliciter ».