OM : Le refus surprise de Florian Thauvin !

Alors qu’il retrouvait l’OM samedi soir, Florian Thauvin a laissé le penalty obtenu par le RC Lens à Odsonne Edouard, lui qui est pourtant le tireur désigné. Un choix sur lequel est revenu l’international français, expliquant qu’il n’avait pas forcément envie de le tirer et qu’en plus, son coéquipier lui avait demandé de lui laisser.

Joueur de l’OM entre 2013 et 2021, Florian Thauvin retrouvait son ancienne équipe samedi soir, avec le maillot du RC Lens. Des retrouvailles qui se sont bien passées pour le champion du monde 2018, vainqueur face aux Olympiens (2-1), mais qui n’a pas tiré le penalty obtenu par les Sang et Or en première période, le laissant à Odsonne Edouard.

Thauvin a laissé le penalty à Edouard « Merci à Flo, parce que c'est lui le tireur désigné. On en a discuté sur le terrain, je le sentais bien, je sentais que j'allais marquer. Il m'a laissé le penalty. La panenka, c'était préparé. J'en ai mis pas mal à Robin (Risser) à l'entraînement », a confié l’attaquant du RC Lens auprès de Ligue 1+.