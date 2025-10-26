Thauvin : Le cadeau fatal face à l’OM !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le RC Lens a battu l'OM au stade Bollaert. Interrogé après la victoire des Sang-et-Or, Odsonne Edouard a tenu à remercier Florian Thauvin, qui l'a laissé tirer le penalty de la rencontre. Un coup de pied de réparation transformé par le buteur lensois, et ce, grâce à une panenka.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le RC Lens avait la lourde tâche de recevoir l'OM au stade Bollaert. Menés 1-0 ce samedi soir, les Sang-et-Or ont réussi à renverser les hommes de Roberto De Zerbi.

Lens-OM : Edouard a marqué sur penalty Après le but de Mason Greenwood (17ème minute de jeu), le RC Lens a égalisé grâce à un penalty transformé par Odsonne Edouard (23ème), puis Benjamin Pavard a été malheureux en inscrivant un but contre son camp (53').