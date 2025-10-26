Thauvin : Le cadeau fatal face à l’OM !

Ce samedi soir, le RC Lens a battu l'OM au stade Bollaert. Interrogé après la victoire des Sang-et-Or, Odsonne Edouard a tenu à remercier Florian Thauvin, qui l'a laissé tirer le penalty de la rencontre. Un coup de pied de réparation transformé par le buteur lensois, et ce, grâce à une panenka.
Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le RC Lens avait la lourde tâche de recevoir l'OM au stade Bollaert. Menés 1-0 ce samedi soir, les Sang-et-Or ont réussi à renverser les hommes de Roberto De Zerbi.
Lens-OM : Edouard a marqué sur penalty
Après le but de Mason Greenwood (17ème minute de jeu), le RC Lens a égalisé grâce à un penalty transformé par Odsonne Edouard (23ème), puis Benjamin Pavard a été malheureux en inscrivant un but contre son camp (53').
«Il m'a laissé le penalty»
Interrogé au micro de Ligue 1+ après RC Lens - OM, Odsonne Edouard a tenu à remercier Florian Thauvin, qui est le tireur attitré des Sang-et-Or sur penalty. « Merci à Flo, parce que c'est lui le tireur désigné. On en a discuté sur le terrain, je le sentais bien, je sentais que j'allais marquer. Il m'a laissé le penalty. La panenka, c'était préparé. J'en ai mis pas mal à Robin (Risser) à l'entraînement », a confié le numéro 11 de Pierre Sage.