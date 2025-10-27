OM - Craquage de Roberto De Zerbi : L’annonce choc en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la défaite concédée par l'OM samedi soir sur la pelouse du RC Lens, Medhi Benatia s'est rapidement présenté en zone mixte après le match pour afficher un discours rassurant. Et comme l'a expliqué Bertrand Latour en direct dans le Canal Football Club, cette sortie visait notamment à éviter un craquage de Roberto De Zerbi.

L'OM a laissé filer la première place du championnat au profit du PSG en s'inclinant samedi soir sur la pelouse du RC Lens (2-1). Medhi Benatia, le directeur sportif du club phocéen, s'était présenté en zone mixte après la rencontre pour analyser cette défaite et afficher un discours rassurant. Mais selon Bertrand Latour, le but était avant tout d'éviter une nouvelle crise en interne à l'OM, et notamment avec Roberto De Zerbi.

L'OM fait beaucoup parler « Le problème avec l'OM, c'est que nous sommes aussi schizophréniques dans le traitement. C'est-à-dire que Marseille gagne trois matchs et ils bataillent avec le PSG qui est la meilleure équipe de l'histoire du foot. Ils en perdent deux, on va dire "ne sont-ils pas surcotés ?". C'est excessif. L'OM est la deuxième meilleure équipe de France, très loin derrière le Paris Saint-Germain. Si le PSG continue d'avoir 8 blessés, peut-être que Marseille sera champion. Mais ça a très peu de chance d'arriver », a d'abord lâché Latour dimanche en direct dans le Canal Football Club, avant de décrypter cette prise de parole de Medhi Benatia.