L'OM le fait craquer, l'image déchirante

Quatre ans après son départ de l'OM, Florian Thauvin a retrouvé le club qui a tant compté pendant toutes ces années passées à Marseille. A présent joueur du RC Lens, l'international français s'est battu devant les caméras de Ligue 1+ samedi soir pour contenir l'étendue de ses émotions. Explications.

Entre 2013 et 2015 ainsi que 2016 et 2021, Florian Thauvin a arboré la tunique de l'Olympique de Marseille. Bien qu'il soit parti libre de tout contrat au Mexique, le champion du monde tricolore a gardé une place spéciale pour l'OM dans son cœur.

«Je n'avais pas forcément envie de le tirer» Samedi soir, lors de la réception de l'OM à Bollaert, la star offensive du RC Lens a vécu une soirée pleine d'émotions avec en point d'orgue la victoire au bout (2-1). Téléfoot, en zone mixte, l'a interrogé sur un fait de match qui a retenu l'attention. « Pourquoi avoir laissé le penalty à Odsonne Edouard ? Il y a plusieurs choses, le fait qu'Odsonne m'ait demandé. C'est important pour moi que mes coéquipiers se sentent en confiance. Il y a le fait que ce soit face à l'OM aussi. Je n'avais pas forcément envie de le tirer. Toutes ces petites choses là font que j'ai préféré laisser le penalty à Odsonne Edouard ».