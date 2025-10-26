OM : Fou de rage, Benatia s’explique !

Deuxième défaite de suite pour l’OM ! Après le Sporting Portugal, c’est donc le RC Lens qui a fait tomber le club phocéen. Ce samedi soir, les Sang et Or de Florian Thauvin se sont imposés (2-1). Une défaite rageante pour Medhi Benatia. Le directeur du football marseillais a d’ailleurs expliqué pourquoi cette défaite était quelque peu difficile à digérer.
Grâce à Odsonne Edouard et un but contre son camp de Benjamin Pavard, le RC Lens a fait tomber l’OM, leader du championnat avant cette 9ème journée de Ligue 1. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont pourtant fourni de nombreux efforts, mais ça n’a donc pas été récompensé avec les 3 points de la victoire. Au grand dam de Medhi Benatia.
« Pour moi, là-haut, c’était rageant »
Rapporté par Le Phocéen, Medhi Benatia a expliqué comment il s’est senti face à la performance de l’OM. Le Marocain a alors fait savoir : « Quand tu donnes autant d’énergie, que tu arrives six, sept, huit fois dans les vingt-cinq derniers mètres, il te manque peut-être l’accélération finale ou la bonne combinaison pour faire mal, pour marquer. Forcément, tu perds un peu d’enthousiasme. Pour moi, là-haut, c’était rageant. J’imagine pour les joueurs : donner ce genre de contenu et se retrouver menés, ce n’est pas évident ».
« C’est sur ce genre de match qu’on apprend beaucoup »
Medhi Benatia a ensuite confié à propos de cette défaite de l’OM face au RC Lens : « Bien sûr, il y a des choses à améliorer - surtout dans le dernier geste. On a souvent eu le ballon, très souvent même : je crois encore 70 % de possession aujourd’hui, contre une équipe qui fait un très bon championnat. C’est une équipe difficile à jouer. Il faut s’appuyer sur ça. Après, si tu me dis que c’était un match parfait, non : sinon on aurait gagné. Si on fait le match parfait, on prend trois points. Mais il y a eu de très bonnes choses, et j’ai envie de m’appuyer sur ça, de retenir ça et de continuer à travailler. C’est sur ce genre de match qu’on apprend beaucoup. Et je pense qu’il y avait la place aujourd’hui pour faire mieux que cette défaite ».