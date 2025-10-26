OM : Fou de rage, Benatia s’explique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Deuxième défaite de suite pour l’OM ! Après le Sporting Portugal, c’est donc le RC Lens qui a fait tomber le club phocéen. Ce samedi soir, les Sang et Or de Florian Thauvin se sont imposés (2-1). Une défaite rageante pour Medhi Benatia. Le directeur du football marseillais a d’ailleurs expliqué pourquoi cette défaite était quelque peu difficile à digérer.

Grâce à Odsonne Edouard et un but contre son camp de Benjamin Pavard, le RC Lens a fait tomber l’OM, leader du championnat avant cette 9ème journée de Ligue 1. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont pourtant fourni de nombreux efforts, mais ça n’a donc pas été récompensé avec les 3 points de la victoire. Au grand dam de Medhi Benatia.

« Pour moi, là-haut, c’était rageant » Rapporté par Le Phocéen, Medhi Benatia a expliqué comment il s’est senti face à la performance de l’OM. Le Marocain a alors fait savoir : « Quand tu donnes autant d’énergie, que tu arrives six, sept, huit fois dans les vingt-cinq derniers mètres, il te manque peut-être l’accélération finale ou la bonne combinaison pour faire mal, pour marquer. Forcément, tu perds un peu d’enthousiasme. Pour moi, là-haut, c’était rageant. J’imagine pour les joueurs : donner ce genre de contenu et se retrouver menés, ce n’est pas évident ».