Malaise avec Benjamin Pavard : La grosse révélation à l'OM !

Axel Cornic

Après un excellent début de saison, l’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers, avec deux défaites consécutives en Ligue des Champions et en Ligue 1. Deux défaites notamment marquées par des erreurs importantes de la part d’Emerson Palmieri ainsi que de Benjamin Pavard, qui ont présenté leurs excuses aux supporters.

A Marseille, on n’a pas vraiment vécu une grande semaine. Les hommes de Roberto De Zerbi ont subi deux défaites assez surprenantes face au Sporting en Ligue des Champions (2-1), puis contre le RC Lens en Ligue 1 (2-1). Cela a valu à l’OM de perdre sa place de leader dans le Championnat français.

Les excuses de Pavard et Emerson Palmieri Les deux défaites marseillaises ont été marquées par deux erreurs de la part d’Emerson Palmieri et de Benjamin Pavard, qui ont grandement handicapé leur équipe. Les deux défenseurs de l’OM ont d’ailleurs souhaité présenter leurs excuses aux supporters, prenant la faute des revers subis.