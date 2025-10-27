OM : Roberto De Zerbi va tout plaquer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis deux matches, Roberto De Zerbi a décidé de changer à nouveau de schéma tactique en revenant à une défense à trois. Un choix qui n'a clairement pas porté ses fruits compte tenu des résultats contre le Sporting CP et le RC Lens. Au point que l'Italien envisage de tout plaquer pour revenir à un défense à quatre. Un schéma qui avait porté ses fruits.

Après un début de saison encourageant, l'OM vient d'enchaîner une série négative en s'inclinant à Lisbonne contre le Sporting CP en Ligue des champions (2-1) puis au Stade Bollaert face au RC Lens (2-1). Deux défaites qui sont notamment marquées par le choix de Roberto De Zerbi de repasser à trois défenseurs centraux comme le souligne le journaliste Nicolas Filhol qui pense donc que l'entraîneur de l'OM va revenir à une défense à quatre.

De Zerbi va abandonner sa défense à trois « Depuis deux matches, De Zerbi est repassé avec une défense à trois. Ce n’est pas horrible, mais c’est moins performant. Tu as un milieu de moins et ça c’est un problème », confie le spécialiste de l'OM auprès de Football Club de Marseille.