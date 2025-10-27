OM : Roberto De Zerbi va tout plaquer !

Depuis deux matches, Roberto De Zerbi a décidé de changer à nouveau de schéma tactique en revenant à une défense à trois. Un choix qui n'a clairement pas porté ses fruits compte tenu des résultats contre le Sporting CP et le RC Lens. Au point que l'Italien envisage de tout plaquer pour revenir à un défense à quatre. Un schéma qui avait porté ses fruits.
Après un début de saison encourageant, l'OM vient d'enchaîner une série négative en s'inclinant à Lisbonne contre le Sporting CP en Ligue des champions (2-1) puis au Stade Bollaert face au RC Lens (2-1). Deux défaites qui sont notamment marquées par le choix de Roberto De Zerbi de repasser à trois défenseurs centraux comme le souligne le journaliste Nicolas Filhol qui pense donc que l'entraîneur de l'OM va revenir à une défense à quatre.
De Zerbi va abandonner sa défense à trois
« Depuis deux matches, De Zerbi est repassé avec une défense à trois. Ce n’est pas horrible, mais c’est moins performant. Tu as un milieu de moins et ça c’est un problème », confie le spécialiste de l'OM auprès de Football Club de Marseille.
« Tu mises sur les côtés et au milieu de terrain tu mets O’Riley et Vermeeren mais ces deux joueurs, je trouve qu’ils se sont fait bouffer contre Lens. J’ai l’impression qu’il avait trouvé son équipe lorsqu’on jouait à quatre défenseurs, avec Hojbjerg et O’Riley en sentinelle et un dix qui changeait souvent d’un match à l’autre (Nadir, Gomes), ça marchait quand même », ajoute Nicolas Filhol.