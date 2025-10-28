Mercato - Real Madrid : C'est terminé pour Vinicius Jr !

Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr s'en est pris à Xabi Alonso en plein match. En effet, l'attaquant du Real Madrid a insulté son entraineur lors du Clasico face au FC Barcelone. Alors qu'il n'a plus du tout confiance en Xabi Alonso, Vinicius Jr pourrait faire ses valises dans un avenir proche.
Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Malgré tout, un énorme clash a éclaté entre Vinicius Jr et Xabi Alonso.
Real Madrid : Vinicius Jr n'a plus confiance en Alonso
A la 72ème minute de jeu, Xabi Alonso a décidé de remplacer Vinicius Jr par Rodrygo. Furieux de sortir lors du Clasico, le numéro 7 du Real Madrid a explosé, allant jusqu'à insulter son entraineur. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », s'est-il emporté.
Real Madrid : Vinicius Jr va partir si...
D'après les indiscrétions d'El Larguero et d'El Chiringuito, Vinicius Jr pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. Si la situation avec Xabi Alonso persiste, le Brésilien devrait claquer la porte du Santiago Bernabeu. Vinicius Jr n'ayant plus du tout confiance en son entraineur. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, l'international brésilien ne devrait pas prolonger s'il n'y a pas d'évolution positive. Réclamant une augmentation XXL à sa direction, Vinicius Jr voudrait également que Xabi Alonso le respecte davantage. Affaire à suivre...