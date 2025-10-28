Mercato - Real Madrid : C'est terminé pour Vinicius Jr !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr s'en est pris à Xabi Alonso en plein match. En effet, l'attaquant du Real Madrid a insulté son entraineur lors du Clasico face au FC Barcelone. Alors qu'il n'a plus du tout confiance en Xabi Alonso, Vinicius Jr pourrait faire ses valises dans un avenir proche.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Malgré tout, un énorme clash a éclaté entre Vinicius Jr et Xabi Alonso.

Real Madrid : Vinicius Jr n'a plus confiance en Alonso A la 72ème minute de jeu, Xabi Alonso a décidé de remplacer Vinicius Jr par Rodrygo. Furieux de sortir lors du Clasico, le numéro 7 du Real Madrid a explosé, allant jusqu'à insulter son entraineur. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », s'est-il emporté.