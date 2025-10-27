Après le clash, Vinicius Jr a tranché pour son mercato !

Ce dimanche, Vinicius Jr a pété les plombs lorsque Xabi Alonso l'a fait sortir. Furieux, l'attaquant brésilien a insulté son entraineur, annonçant dans le même temps qu'il voulait quitter le Real Madrid. Après s'être calmé, Vinicius Jr n'envisagerait plus de faire ses valises, même s'il est toujours irrité par sa situation.
Lors du Clasico de ce dimanche après-midi, Xabi Alonso a provoqué la colère de Vinicius Jr. En effet, le numéro 7 du Real Madrid a explosé lorsqu'il a été remplacé par Rodrygo à la 72ème minute de jeu.
Furieux, Vinicius Jr annonce son départ
« Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a crié Vinicius Jr lors de sa sortie, s'en prenant violemment à Xabi Alonso. S'il a fait part de sa volonté de quitter le Real Madrid, le Brésilien n'aurait pas vraiment l'intention de faire ses valises. Du moins, pas dans l'immédiat.
Vinicius Jr préfère rester au Real Madrid, mais...
Selon les informations d'AS, tous les scénarios sont possibles concernant l'avenir de Vinicius Jr. Toutefois, à l'heure actuelle, l'attaquant de 25 ans voudrait rester au Real Madrid et prolonger son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, Vinicius Jr estime que cette situation est intenable. Xabi Alonso ne respectant pas son statut à la Maison-Blanche selon lui.