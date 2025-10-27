Après le clash, Vinicius Jr a tranché pour son mercato !

Amadou Diawara

Ce dimanche, Vinicius Jr a pété les plombs lorsque Xabi Alonso l'a fait sortir. Furieux, l'attaquant brésilien a insulté son entraineur, annonçant dans le même temps qu'il voulait quitter le Real Madrid. Après s'être calmé, Vinicius Jr n'envisagerait plus de faire ses valises, même s'il est toujours irrité par sa situation.

Lors du Clasico de ce dimanche après-midi, Xabi Alonso a provoqué la colère de Vinicius Jr. En effet, le numéro 7 du Real Madrid a explosé lorsqu'il a été remplacé par Rodrygo à la 72ème minute de jeu.

Furieux, Vinicius Jr annonce son départ « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a crié Vinicius Jr lors de sa sortie, s'en prenant violemment à Xabi Alonso. S'il a fait part de sa volonté de quitter le Real Madrid, le Brésilien n'aurait pas vraiment l'intention de faire ses valises. Du moins, pas dans l'immédiat.