70M€ : Le transfert qui va faire halluciner l’OM !

En échec à l’OM où il ne sera finalement resté qu’un an, Iliman Ndiaye s’est relancé à Everton et ses performances auraient attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Si un potentiel transfert à hauteur de 35M€ était évoqué, les Toffees attendraient bien plus pour se séparer de l’international sénégalais, qu’ils valoriseraient à environ 70M€.
Il en rêvait, mais tout ne s’est pas passé comme il l'espérait pour Iliman Ndiaye à l’OM. Revenu dans son club de cœur en 2023, l’attaquant âgé de 25 ans est reparti l’été suivant après un maigre bilan de 3 buts et 5 passes décisives en 30 matchs de Ligue 1, mais fait aujourd’hui le bonheur d’Everton.
Ndiaye a la cote sur le mercato
Iliman Ndiaye s’est relancé sous les couleurs des Toffees, lui qui a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en Premier League cette saison. D’après les informations de TEAMtalk, l’international sénégalais (31 sélections) aurait de plus en plus de prétendants, notamment l’Atlético Madrid, Newcastle, Tottenham, l’AC Milan et Naples.
Everton réclame 70M€ pour s’en séparer
Si un prix de 35M€ était évoqué, des sources proches d’Everton auraient qualifié ces chiffres de « risibles ». Le club anglais attendrait bien plus pour se séparer d’Iliman Ndiaye et il faudrait proposer environ 70M€ pour le convaincre de céder l’ancien joueur de l’OM, qui l’avait vendu 18M€.