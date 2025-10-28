Panique au PSG, une star sur le départ ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain s'est assis sur le toit de l'Europe à l'Allianz Arena de Munich au printemps dernier avec Marquinhos en capitaine de navire. Le patron du vestiaire parisien a tout connu avec le club de la capitale et va boucler sa 13ème saison. Et puis c'est tout ? En cas de baisse de régime, le Brésilien déciderait d'aller voir ailleurs d'après L'Equipe. Est-ce la bonne solution ? C'est notre sondage du jour !

« Je n’ai plus de force, j’ai tout donné. Je voulais trop ça ». Le 31 mai dernier, au bout d'une soirée magique pour les joueurs de Luis Enrique et leurs supporters, Marquinhos se laissait submerger par ses émotions. Au micro de Canal+ et au coup de sifflet final de la victoire du PSG face à l'Inter en Ligue des champions (5-0), le capitaine du Paris Saint-Germain fondait en larmes et mettait enfin les mains sur la tant attendue C1 dans la capitale.

Marquinhos a fait le tour de la question au PSG Des rumeurs de départ ont fusées avec notamment un nouveau challenge en Premier League ou encore une nouvelle aventure en Arabie saoudite. Le10sport.com vous dévoilait cependant dès le 3 juin dernier que Marquinhos n'irait nulle part pendant l'été. Une information qui s'est confirmée au fil du mercato. Cependant, bien que son contrat à Paris expirera le 30 juin 2028, le Brésilien n'entend pas du tout faire la saison de trop au PSG comme ses proches l'ont affirmé à L'Equipe.