Transfert de Neymar : Signature confirmée à l’étranger ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour à Santos en janvier dernier, le contrat de Neymar court jusqu’en décembre 2025 et aucune discussion n’a été entamé pour le moment dans l’optique d’une prolongation. Marcelo Teixera, président du club brésilien, a tout de même laissé entendre que le joueur âgé de 33 ans devrait rester, lui qui ambitionne toujours de participer à la prochaine Coupe du monde.

Face aux rumeurs dans la presse brésilienne évoquant un potentiel départ de Santos, qui n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat, le père de Neymar a pris la parole sur Instagram : « À mon avis, ce n'est pas un “chroniqueur”, mais quelqu'un qui n'a aucun engagement envers la vérité. Et qui utilise encore mon nom. Une fois de plus, nous devons démentir publiquement une information. Cette fois-ci, c'est le journal "O Globo", par l'intermédiaire d'un de ses chroniqueurs, qui relaie cette fausse nouvelle. C'est regrettable… »

« Aucune discussion n'a eu lieu concernant le renouvellement de son contrat » Marcelo Teixera s’est lui aussi exprimé sur l’avenir de l’international brésilien (128 sélections), dont le contrat prend fin en décembre 2025. « Santos est actuellement totalement concentré sur la compétition. Nous sommes en contact permanent avec le père de Neymar, mais aucune discussion n'a eu lieu concernant le renouvellement de son contrat. Nous évaluerons la situation au moment opportun », a déclaré le président de Santos, dans des propos relayés par Lance!.