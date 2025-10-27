Transfert de Neymar : Signature confirmée à l’étranger ?

De retour à Santos en janvier dernier, le contrat de Neymar court jusqu’en décembre 2025 et aucune discussion n’a été entamé pour le moment dans l’optique d’une prolongation. Marcelo Teixera, président du club brésilien, a tout de même laissé entendre que le joueur âgé de 33 ans devrait rester, lui qui ambitionne toujours de participer à la prochaine Coupe du monde.
Face aux rumeurs dans la presse brésilienne évoquant un potentiel départ de Santos, qui n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat, le père de Neymar a pris la parole sur Instagram : « À mon avis, ce n'est pas un “chroniqueur”, mais quelqu'un qui n'a aucun engagement envers la vérité. Et qui utilise encore mon nom. Une fois de plus, nous devons démentir publiquement une information. Cette fois-ci, c'est le journal "O Globo", par l'intermédiaire d'un de ses chroniqueurs, qui relaie cette fausse nouvelle. C'est regrettable… »
« Aucune discussion n'a eu lieu concernant le renouvellement de son contrat »
Marcelo Teixera s’est lui aussi exprimé sur l’avenir de l’international brésilien (128 sélections), dont le contrat prend fin en décembre 2025. « Santos est actuellement totalement concentré sur la compétition. Nous sommes en contact permanent avec le père de Neymar, mais aucune discussion n'a eu lieu concernant le renouvellement de son contrat. Nous évaluerons la situation au moment opportun », a déclaré le président de Santos, dans des propos relayés par Lance!.
« Neymar devrait rester »
« Neymar devrait rester, car son retour n'est pas prévu dans six mois ni dans un an », a tout de même ajouté Marcelo Teixera. « Il s'agit d'un projet qui vise la Coupe du monde de l'année prochaine, pour Santos et pour le Brésil. Bien sûr, les questions financières et techniques seront analysées, mais pour l'instant, aucune négociation n'a eu lieu concernant la prolongation du contrat. »