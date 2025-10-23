Transfert de Neymar : Après le PSG, leurs retrouvailles fuitent dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans deux mois, Neymar sera agent libre si aucun accord ne venait à être convenu avec la direction de Santos d’ici-là. A une demi-saison de la Coupe du monde, le Brésilien entend bien trouver chaussure à son pied dans l’optique de participer au Mondial avec la Seleçao. Et il se pourrait que son ticket pour les Etats-Unis passe par l’Inter Miami avec Lionel Messi…

Entre Neymar et Lionel Messi, il y a eu deux histoires d’amour. La première et la plus couronnée de succès eut lieu au FC Barcelone entre 2013 et 2017 avec notamment une Ligue des champions en 2014/2015. Pour ce qui est de la seconde, le succès ne fut pas autant au rendez-vous au PSG entre 2021 et 2023, date de leurs départs respectifs à Al-Hilal et à l’Inter Miami.

Aucun club européen n’a pris son téléphone pour Neymar A la fin de la saison, la Coupe du monde 2026 se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. L’occasion pour Neymar d’éventuellement prendre part à son quatrième mondial avec la Seleçao. Afin de s’assurer une place dans le groupe entraîné par Carlo Ancelotti, le Brésilien attendrait un transfert dans un club européen d’ici-là. Mais selon SPORT, aucune formation n’aurait pour le moment manifesté son intérêt.