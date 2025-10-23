Transfert de Neymar : Après le PSG, leurs retrouvailles fuitent dans la presse !

Dans deux mois, Neymar sera agent libre si aucun accord ne venait à être convenu avec la direction de Santos d’ici-là. A une demi-saison de la Coupe du monde, le Brésilien entend bien trouver chaussure à son pied dans l’optique de participer au Mondial avec la Seleçao. Et il se pourrait que son ticket pour les Etats-Unis passe par l’Inter Miami avec Lionel Messi…
Entre Neymar et Lionel Messi, il y a eu deux histoires d’amour. La première et la plus couronnée de succès eut lieu au FC Barcelone entre 2013 et 2017 avec notamment une Ligue des champions en 2014/2015. Pour ce qui est de la seconde, le succès ne fut pas autant au rendez-vous au PSG entre 2021 et 2023, date de leurs départs respectifs à Al-Hilal et à l’Inter Miami.
Aucun club européen n’a pris son téléphone pour Neymar
A la fin de la saison, la Coupe du monde 2026 se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. L’occasion pour Neymar d’éventuellement prendre part à son quatrième mondial avec la Seleçao. Afin de s’assurer une place dans le groupe entraîné par Carlo Ancelotti, le Brésilien attendrait un transfert dans un club européen d’ici-là. Mais selon SPORT, aucune formation n’aurait pour le moment manifesté son intérêt.
L’Inter Miami avec Messi ?
Ce qui offrirait uniquement deux solutions à Neymar. Poursuivre son aventure à Santos en y prolongeant son contrat expirant en décembre 2025 ou bien en allant voir ailleurs.. à l’Inter Miami ! La franchise floridienne de Major League Soccer serait une option concrète pour Neymar d’après le média espagnol où il retrouverait Lionel Messi au passage. Le décor est planté.