Real Madrid : Vinicius Jr insulte son entraineur, la réaction de Mbappé !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr a pété les plombs. Sorti par Xabi Alonso à la 72ème minute, l'attaquant du Real Madrid a explosé, avant d'aller directement dans les vestiaires. Selon la presse espagnole, le vestiaire merengue estime que Vinicius Jr s'est mal comporté, même s'il est revenu sur le banc des remplaçants lorsqu'il s'est calmé.

Vinicius Jr a vu rouge lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ce dimanche après-midi. En effet, l'attaquant de 25 ans a explosé lorsque Xabi Alonso l'a remplacé par Rodrygo.

L'attitude de Vinicius Jr dérange le vestiaire du Real Madrid Lors de sa sortie, Vinicius Jr a laissé éclater sa colère, allant jusqu'à insulter Xabi Alonso. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a crié l'international brésilien, avant de foncer directement aux vestiaires. Si le numéro 7 du Real Madrid a fini par rejoindre ses coéquipiers sur le banc de touche, son attitude a tout de même choqué.