Kylian Mbappé avec une star à Paris : Le cliché qui fait le buzz !

Axel Cornic

Après une première saison délicate, Kylian Mbappé semble enfin avoir digéré son départ du Paris Saint-Germain. La star française réalise un excellent début de saison sous le maillot du Real Madrid et il a de nouveau frappé lors du Clasico contre le FC Barcelone, marquant l’un des buts de la victoire (2-1).

Impressionnant depuis ses débuts à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a connu un petit coup de mou. La fin de son aventure au PSG semble avoir beaucoup marqué l’attaquant et même sa signature au Real Madrid n’a pas réussi à le relancer. Jusqu’à cet été en tout cas, puisque le Français semble avoir trouvé toute l’étendue de son talent.

Mbappé enfin de retour Depuis le début de la saison, Mbappé s’est transformé en un véritable rouleau compresseur, avec un rythme effréné de plus d’un but par match. Il totalise actuellement 16 réalisations en 13 apparitions entre Ligue des Champions et Liga, avec la dernière lors du Clasico contre le FC Barcelone, remporté par le Real Madrid.