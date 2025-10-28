Kylian Mbappé : Le grand changement annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un très bon début de saison à la pointe de l’attaque du Real Madrid où il empile les buts, Kylian Mbappé semble de retour sur la bonne voie. Et Sidney Govou confirme le grand changement cette année pour l’ancienne star du PSG, qui en a peut-être terminé avec ses démons de la saison dernière.

Avec 16 buts et 2 passes décisives au compteur en 13 matchs disputés cette saison (toutes compétitions confondues), Kylian Mbappé affiche des statistiques remarquable avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France retrouve donc un capital confiance important, mais également les éloges des observateurs qui ne manquent pas, pour la plupart, de s’enflammer sur son niveau de jeu actuel. Et Sidney Govou en fait partie.

« Il s’était un peu égaré… » Dimanche soir, au micro du Canal Football Club, l’ancien attaquant de l’OL a validé l’état de forme de Kylian Mbappé après sa nouvelle grosse performance dans le Clasico entre le Real Madrid et Barcelone (2-1) : « Mbappé fait ce qu'il sait faire. A un moment donné, je pense qu'il s'était un peu égaré à vouloir jouer différemment. Son but, c'est l'exemple même : un appel en profondeur pour un ballon bien donné et la finition est parfaite. Quand il est dans ce registre-là, ce qu'il fait de bien, c'est marquer des buts », a indiqué Govou.