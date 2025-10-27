Vinicius Jr : Le Real Madrid annonce la fin !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Vinicius Jr a insulté Xabi Alonso lors de sa sortie. Furieux d'être remplacé par Rodrygo lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le numéro 7 merengue a explosé. Présent en conférence de presse d'après-match, Xabi Alonso a éteint la polémique, affirmant qu'il ne voulait plus en parler en public, ayant l'intention de régler cet incident en privé.

Real Madrid : Xabi Alonso éteint la polémique Vinicius Jr « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », s'est emporté Vinicius Jr. Présent en conférence de presse après la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (2-1), Xabi Alonso a éteint toute polémique concernant son numéro 7.