Le PSG frappé par une terrible malédiction…

Depuis cinq ans, une malédiction semble suivre les lauréats des trophées d’homme du match des finales de Ligue des champions. Tout a commencé avec un coutumier des blessures : Kinsgley Coman en 2020. Et depuis, à chaque édition, le vainqueur a contracté une grosse blessure. C’est au tour de Désiré Doué qui, de par sa déchirure profonde de la cuisse droite, n’est pas l’exception à la règle.

Le 31 mai dernier, Désiré Doué signait une prestation légendaire en finale de Ligue des champions. Face à l’Inter, le numéro 14 du PSG inscrivait un doublé et délivré une passe décisive lors de la large victoire parisienne contre le club milanais. Cette performance lui valait le trophée de MVP de la finale. Une distinction qui, depuis 2020, entraîne de terribles blessures.

Carvajal, Rodri, Courtois, Kanté et Coman tous blessés après leurs trophées MVP du Final 8 de 2020 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman a contracté plusieurs blessures dont une fissure du ligament intra-articulaire du genou. En 2021, ce fut au tour de N’Golo Kanté d’obtenir ce trophée individuel. Résultat ? Problèmes de genou à plusieurs reprises dont une de plusieurs mois à l’ischio-jambiers entre l’été 2022 et l’hiver 2023. Pour Thibaut Courtois en 2022 et Rodri en 2023, ce fut deux ruptures des ligaments croisés d’un genou. Même son de cloche pour Dani Carvajal en 2024 dans la foulée de son titre de MVP.