Le PSG annonce un accident surréaliste !

Amadou Diawara

Lors du duel entre le FC Lorient et le PSG, Désiré Doué s'est blessé sérieusement. Victime d'une profonde déchirure de la cuisse droite, le numéro 14 parisien est sorti sur civière ce mercredi soir au Moustoir. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique s'est livré sur la blessure de Désiré Doué.

Ce mercredi soir, le PSG avait rendez-vous avec le FC Lorient au Moustoir. Opposé aux Merlus, les Parisiens ont été tenus en échec lors de la dixième journée de Ligue 1 (1-1).

FCL-PSG : Blessé, Doué est sorti sur civière Le résultat face au FC Lorient n'a pas été la seule mauvaise nouvelle côté PSG ce mercredi soir. En effet, Désiré Doué s'est blessé en cours de match. Et il est même sorti sur civière. Alors que son numéro 14 souffre d'une profonde déchirure de la cuisse droite, Luis Enrique a fait part de son immense déception.