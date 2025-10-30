PSG : «Ça va être incroyable», son transfert le fait déjà rêver !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a tout connu. Les boulettes et désillusions des soirées européennes au bonheur de soulever la coupe aux grandes oreilles. Après le sacre parisien en Ligue des champions, le PSG a tourné la page avec son ancien gardien parti à Manchester City contre un chèque de 30M€. Marco Verratti valide ce nouveau challenge.

Gianluigi Donnarumma n’aura tenu que deux saisons sous Luis Enrique pour quatre au total au PSG. Au terme du second exercice avec le coach espagnol, qui a débouché sur le premier sacre de l’histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le gardien italien champion d’Europe avec l’Italie en 2021 a été poussé vers la sortie à l’intersaison.

«Je parlais avec lui pendant qu’il y avait cette rumeur» Une fin amère pour son histoire avec le PSG qui l’a marqué et déçu comme souligné par Marco Verratti. « Je parlais avec lui pendant qu’il y avait cette rumeur. Je pense qu’il était un peu déçu. C’est normal. Il venait de gagner la Champions League en étant un des joueurs les plus importants de la saison. (…) Je pense qu’ils ont gagné une Champions League beaucoup grâce à lui. Mais après, c’est aussi la décision de Luis Enrique. Il veut toujours changer. Il veut toujours montrer que personne n’est intouchable ». a assuré l’ancien coéquipier de Gianluigi Donnarumma au PSG pour Foot Mercato.