PSG : «Ça va être incroyable», son transfert le fait déjà rêver !

Au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a tout connu. Les boulettes et désillusions des soirées européennes au bonheur de soulever la coupe aux grandes oreilles. Après le sacre parisien en Ligue des champions, le PSG a tourné la page avec son ancien gardien parti à Manchester City contre un chèque de 30M€. Marco Verratti valide ce nouveau challenge.
Gianluigi Donnarumma n’aura tenu que deux saisons sous Luis Enrique pour quatre au total au PSG. Au terme du second exercice avec le coach espagnol, qui a débouché sur le premier sacre de l’histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le gardien italien champion d’Europe avec l’Italie en 2021 a été poussé vers la sortie à l’intersaison.
«Je parlais avec lui pendant qu’il y avait cette rumeur»
Une fin amère pour son histoire avec le PSG qui l’a marqué et déçu comme souligné par Marco Verratti. « Je parlais avec lui pendant qu’il y avait cette rumeur. Je pense qu’il était un peu déçu. C’est normal. Il venait de gagner la Champions League en étant un des joueurs les plus importants de la saison. (…) Je pense qu’ils ont gagné une Champions League beaucoup grâce à lui. Mais après, c’est aussi la décision de Luis Enrique. Il veut toujours changer. Il veut toujours montrer que personne n’est intouchable ». a assuré l’ancien coéquipier de Gianluigi Donnarumma au PSG pour Foot Mercato.
«Il est bien tombé à Manchester City en Premier League»
Ce jeudi, le média publie une interview avec le joueur d’Al-Duhail par le biais de laquelle Marco Verratti s’est tout de même enflammé pour le nouveau challenge de Gianluigi Donnarumma à Manchester City contre un chèque de 30M€. « Je pense qu’il est bien tombé à Manchester City en Premier League, un nouveau championnat. Il a déjà connu trois championnats. Je pense que pour son expérience, ça va être incroyable ».