FC Nantes : Transfert annulé, «j'avais peur» !

Passé par le FC Nantes durant sa jeunesse, Giovanni Sio n'a en revanche jamais porté les couleurs des Canaris en professionnels. Alors qu'on a connu l'Ivoirien à Rennes ou Montpellier, il a eu la possibilité de signer sur les bords de la Loire. Mais voilà qu'entre Nantes et Sio, ça n'a pas pu se faire. La faute à la peur de celui qui était attaquant ?

Sochaux, Bastia, Rennes, Montpellier... Giovanni Sio en a connu des matchs de Ligue 1 au cours de sa carrière. Passé par de nombreux clubs, celui qui était attaquant aurait également pu porter le maillot du FC Nantes, là où il avait évolué étant jeune. La boucle aurait pu être bouclée pour Sio, mais l'union avec les Canaris a capoté...

« Contractuellement, on ne s'est pas entendu là-dessus » Invité de l'émission 100% Foot Farid & Co, Giovanni Sio a raconté sa signature manquée au FC Nantes. L'ancien international ivoirien a alors fait savoir : « Oui, effectivement, il y a eu une offre à l'époque où j'étais prêté à Bastia par Bâle. J'ai pu avoir l'opportunité, effectivement, parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer le coach à cette époque-là, c'était Der Zakarian. Et j'ai rencontré aussi le fils Kita, qui m'ont proposé de signer au FC Nantes. Après, contractuellement, on ne s'est pas entendu là-dessus ».