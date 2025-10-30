FC Nantes : Transfert annulé, «j'avais peur» !

Passé par le FC Nantes durant sa jeunesse, Giovanni Sio n'a en revanche jamais porté les couleurs des Canaris en professionnels. Alors qu'on a connu l'Ivoirien à Rennes ou Montpellier, il a eu la possibilité de signer sur les bords de la Loire. Mais voilà qu'entre Nantes et Sio, ça n'a pas pu se faire. La faute à la peur de celui qui était attaquant ?
« Contractuellement, on ne s'est pas entendu là-dessus »
Invité de l'émission 100% Foot Farid & Co, Giovanni Sio a raconté sa signature manquée au FC Nantes. L'ancien international ivoirien a alors fait savoir : « Oui, effectivement, il y a eu une offre à l'époque où j'étais prêté à Bastia par Bâle. J'ai pu avoir l'opportunité, effectivement, parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer le coach à cette époque-là, c'était Der Zakarian. Et j'ai rencontré aussi le fils Kita, qui m'ont proposé de signer au FC Nantes. Après, contractuellement, on ne s'est pas entendu là-dessus ».
« Revenir, c'était une énorme pression aussi pour moi »
« Et puis, même pour moi, le fait de revenir aussi au FC Nantes, j'avais quand même quelques appréhensions. Revenir, c'était une énorme pression aussi pour moi, parce que j'ai toute ma famille, j'ai tous mes amis. Donc, d'un côté j'avais peur et de l'autre côté, j'avais aussi envie de venir, mais j'ai préféré tout simplement sécuriser la chose et aller tenter ma carrière dans un autre club comme le Stade Rennais », a poursuivi Giovanni Sio.