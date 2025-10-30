Mercato : Un crack à l'OM, De Zerbi prend une grande décision !

Ce mercredi soir, face à Angers, Robinio Vaz a endossé le costume de héros. Entré à la pause, l'attaquant de 18 ans a inscrit un doublé. Pas suffisant toutefois pour permettre à l'OM d'obtenir la victoire (2-2), mais Roberto De Zerbi tient là un véritable crack. Ce n'est donc pas pour rien que la décision a été prise de retenir Vaz cet été.
A seulement 18 ans, Robinio Vaz est en train de crever l'écran sous le maillot de l'OM. Roberto De Zerbi est d'ailleurs complètement fan de son attaquant. Récemment, l'entraîneur olympien confiait à propos de Vaz : « J'ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser. Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile. On est très heureux ».
Robinio Vaz réveille l'OM !
Conquis par Robinio Vaz, Roberto De Zerbi n'a pas hésité ce mercredi à le faire rentrer dès la mi-temps face à Angers alors que l'OM était mené au score. Un choix payant de la part de l'entraîneur italien. Mort de faim, l'attaquant olympien a réveillé le Vélodrome et son équipe en inscrivant un doublé. Robinio Vaz aurait alors pu donner la victoire à l'OM, mais c'était sans compter sur un but du SCO en fin de match pour arracher le nul.
« S'il est resté cet été, c’est parce que... »
L'OM s'en est donc remis à un gamin de 18 ans face à Angers. Robinio Vaz fait ainsi le bonheur du club phocéen en ce moment. De quoi conforter Roberto De Zerbi dans sa décision de le conserver à l'été. « Il ne faut pas lui mettre de pression. Si je lui donne sa place, s’il est resté cet été, c’est parce qu’il est prêt et bon », a-t-il expliqué, rapporté par Le Phocéen.