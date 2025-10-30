Mercato : Un crack à l'OM, De Zerbi prend une grande décision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, face à Angers, Robinio Vaz a endossé le costume de héros. Entré à la pause, l'attaquant de 18 ans a inscrit un doublé. Pas suffisant toutefois pour permettre à l'OM d'obtenir la victoire (2-2), mais Roberto De Zerbi tient là un véritable crack. Ce n'est donc pas pour rien que la décision a été prise de retenir Vaz cet été.

A seulement 18 ans, Robinio Vaz est en train de crever l'écran sous le maillot de l'OM. Roberto De Zerbi est d'ailleurs complètement fan de son attaquant. Récemment, l'entraîneur olympien confiait à propos de Vaz : « J'ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser. Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile. On est très heureux ».

Robinio Vaz réveille l'OM ! Conquis par Robinio Vaz, Roberto De Zerbi n'a pas hésité ce mercredi à le faire rentrer dès la mi-temps face à Angers alors que l'OM était mené au score. Un choix payant de la part de l'entraîneur italien. Mort de faim, l'attaquant olympien a réveillé le Vélodrome et son équipe en inscrivant un doublé. Robinio Vaz aurait alors pu donner la victoire à l'OM, mais c'était sans compter sur un but du SCO en fin de match pour arracher le nul.