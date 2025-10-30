Coup de tonnerre, le mensonge sur Habib Beye !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Habib Beye a eu très chaud. Annoncé sur le départ lundi et momentanément conforté par la direction pour le déplacement à Toulouse mercredi (2-2), l’entraîneur sénégalais va finalement rester à Rennes. La cause ? L’incapacité du Stade Rennais de lui dénicher un successeur dans les temps d’après Florent Gautreau.

« On le maintient, on l’a dit au groupe. C’est sûr que tout le monde le sait, il faut des résultats. Il y a eu du contenu, un peu de fragilité, de détresse, mais on va continuer à bosser et trouver des solutions ensemble.Le staff a interprété qu’il allait sortir lundi. On est fragile et un panier percé au niveau des informations. On a vu des choses sorties, "Beye viré", des choses désagréables. Essayons de travailler ensemble avec ce match contre Strasbourg ce week-end ». Après le nul concédé à Toulouse mercredi (2-2), Arnaud Pouille surprenait son monde. Le président du Stade Rennais confortait Habib Beye dans sa position de coach alors que tout portait à croire que le divorce allait être prononcé.

«Ils pensaient vraiment du côté du board pouvoir rapidement mettre un coach en place» Dans le même temps, sur la fréquence radio de RMC, Florent Gautreau justifiait ce retournement de veste d’Arnaud Pouille et surtout des hauts décideurs du Stade Rennais concernant Habib Beye. « Pouille, qui n’a jamais soutenu Beye publiquement, sort du bois ce soir (ndlr ce mercredi). Il y a une raison majeure à tout ce bordel depuis lundi. Ils pensaient vraiment du côté du board pouvoir rapidement mettre un coach en place ».